Gemlik Açık Cezaevinden tahliyeler başladı

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Gemlik Açık Cezaevinden tahliyeler havanın ağırmasıyla birlikte başladı. Cezaevinde bulunan yaklaşık 670 hükümlü bahçeye alınan otobüslere bindirilerek polis ve jandarma gözetiminde gidecekleri illere yollandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" gereği dün geceden itibaren cezaevlerinden tahliyeler başladı.

Kapalı ceza infaz kurumlarından tahmini 15 bin, açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 30 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında da açık ceza infaz kurumlarındaki yaklaşık 45 bin kişinin izne ayrılması planlanıyor. Böylelikle kanundan tahmini 90 bin kişinin yararlanacağı öngörülüyor.

Gemlik Açık Cezaevindeki 670 mahkum illerine yollandı

Gemlik ilçesindeki Gemlik Açık Cezaevinden tahliyeler sabah erken saatlerde başladı. Cezaevinde bulunan yaklaşık 670 hükümlü bahçeye alınan otobüslere bindirilerek polis ve jandarma gözetiminde gidecekleri illere yollandı. Tahliyelerin gün boyu sürmesi bekleniyor.