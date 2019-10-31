Gemlik adliyesinde şehitler unutulmadı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yeni adliyede şehitler unutulmadı.

Şehit polis memuru İdris Büyükdönmez ve Av. Özgür Aksoy isimleri yeni adliyede farklı noktalara verildi.

Geçen hafta yeni yerinde faaliyete başlayan adliye binasında, 4 Temmuz 2017 tarihinden adliye önünde görevi esnasında bir saldırgan tarafından şehit edilen polis İdris Büyükdönmez ve işyeri çıkışında aynı saldırgan tarafından vurularak katledilen Avukat Özgür Aksoy'u isimleri yaşatılacak. İdris Büyükdönmez'in ismi, adliyenin merkez giriş kapısına verildi. Aynı olayda bürosundan çıkışta şehit edilen Aksoy'un ismi ise baro odasına verildi. Adliye taşınmadan önce isim verilme kararının alındığı öğrenilirken, Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ülger'in de teşebbüsüyle isimlerin resmî olarak verildiği öğrenildi.