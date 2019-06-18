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Gemlik Adliyesinde tayini çıkan hakim ve savcılara veda

Gemlik Adliyesi’nde tayini çıkan hakim ve savcılar veda ettiGemlik Adliyesince 2019 yaz kararnamesi ile Gazi Antep’e tayini çıkan hâkim İbrahim Avcı ve Hakim Melek Avcı ile Batman’a tayini çıkan Cumhuriyet Savcısı Elif Sultan Deniz için veda yemeği düzenlendi.

Gemlik Adliyesi'nde tayini çıkan hakim ve savcılar veda etti


Gemlik Adliyesince 2019 yaz kararnamesi ile Gazi Antep'e tayini çıkan hâkim İbrahim Avcı ve Hakim Melek Avcı ile Batman'a tayini çıkan Cumhuriyet Savcısı Elif Sultan Deniz için veda yemeği düzenlendi. Veda yemeğine Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ülger, hâkim ve savcılar, avukatlar, Adliye Yazı işleri Müdürleri ve çalışanları katıldı.


Veda yemeğinde konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ülger “Gecelerini ve gündüzlerini birbirine katarak çalıştıklarına şahit olduğum tayini çıkan hâkim ve savcı arkadaşlarıma bu emeklerinden dolayı Gemlik halkı adına çok teşekkür ediyoruz. İnşallah gittikleri yerlerde çok güzel ve huzurlu bir hayat geçirirler. Yargıya olan güveni sağlamak için ellerinden geleni oralarda da en üst seviyeye çıkarmak için gece ve gündüz gözetmeksizin çalışılacaklarını biliyorum. Gemlik Adliyesi olarak bizim hakkımız helal olsun. Kendilerinin de haklarını helal etmesini istiyoruz. Yeni çalışma yerlerinde kendilerine başarılar diliyorum” dedi.


Tayin olan hâkim ve savcılar da Başsavcıya teşekkür ederek, "Adliyemize yeni atanan hâkim ve savcılarımıza "hoş geldin" diyor, bu bayrağı onlara devrediyoruz. Gemlik bizim ilk görev yerlerimiz olması dolayısıyla hiçbir şekilde unutmayacağız. Tüm Gemlik halkına da bize gösterdikleri ev sahipliği için ayrıca teşekkür ediyoruz" dediler

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