Gemlik Alışveriş Fuarı kapılarını açtı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Alışveriş Fuarı kapılarını açtı.

Gemlik Belediyesi, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, TSO, Ticaret Borsası ve Kent Konseyi iş birliğiyle enflasyonla topyekûn mücadele programı dahilinde 28-29-30 Kasım tarihleri arasında Gemlik Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleşecek olan “Alışveriş Fuarı” kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İsmail Beki, fuarın Gemlik halkına hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, destek veren herkese teşekkür etti.

Belediye Başkanı Refik Yılmaz da, geçen hafta evinin önünde hunharca öldürülen Gemlik'in tanınan esnaflarından Günay Torun'a rahmet dileyerek başladığı konuşmasında, “15 Temmuz'da demokrasimize ve milli iradeye saldırı da tek yumruk olan milletimiz, bugün de ekonomi ile birlik ve beraberliğimize saldırı da bulunanlara izin vermeyecektir. Ülkemizi Çanakkale'de, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yıkamayan mihraklar, çeşitli ekonomik oyunlarla ülkemiz üzerindeki oyunlarını sürdürüyorlar. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke ve mutlaka bu sıkıntılı günleri de atlatacaktır. Bizler her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece hiçbir güç ülkemize diz çöktüremez” dedi.

(Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından fuarın açılış kurdelesi kesilerek birlikte stantlar gezildi. Fuarda oyuncaktan zücaciyeye, giyim ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor.