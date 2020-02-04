Gemlik Asım Kocabıyık MYO'da devir teslim

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne Prof. Dr. Yahya Işık tayin edildi.

BUÜ Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürüten Prof. Dr. Cumhur Aydınalp, görevini Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yahya Işık'a teslim etti. Devir teslim töreni önceki gün MYO Yerleşkesi‘nde gerçekleştirildi. Törene BUÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Soner Altun, MYO öğretim görevlileri ve personel katıldı.

Törende konuşan Prof. Dr. Yahya Işık, önceki dönem MYO yönetimine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Hizmet sırasının kendilerine geldiğini kaydeden Işık, “Bugüne kadar okulumuza ve üniversitemize önemli katkılar sağlamış olan Cumhur hocamıza ve yönetimine teşekkür ediyorum. İnşallah meslek yüksekokulumuzu daha iyi noktalara taşımak için bizler de kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hizmet bayrağını teslim eden ve bizlere güvenen başta rektörümüz ve ekibine teşekkür ediyorum. Hep birlikte yüksekokulumuzun eğitim-öğretim anlamında şu ân olduğundan daha iyi seviyelere gelmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

BUÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Soner Altun ise idarî görevlerin yoğun bir tempo gerektirdiğini aktardı. Zaman zaman bayrak değişimlerinin faydalı olduğuna inandığını vurgulayan Prof. Dr. Soner Altun; “Hizmet gördüğü süre içerisinde Meslek Yüksekokulumuza ve üniversitemize katkı sağlayan Prof. Dr. Cumhur Aydınalphocamıza teşekkür ediyoruz. Prof. Dr. Yahya Işık hocamıza da yeni görevinde başarılar diliyoruz. İnşallah yüksekokulumuz ve üniversitemiz için hayırlı olur” dedi.

Gemlik Sunğipek Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürütecek olan Prof. Dr. Yahya Işık, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak çalışmalarına devam ediyor. Işık daha önce İnegöl Meslek Yüksekokulu ve İznik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevlerini de yürüttü.