Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan:

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Belediyespor Başkanı Durmuş Uslu ve yönetiminin daveti üzerine müsabakalarda ödül almış gençler, aileleri ve antrenörleriyle Bölge Parkı'nda bir araya geldi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan gençleri her daim önemsediklerini ifade ederken, daha çok gencin spor yapması için ellerinden gelen tüm imkânı seferber ettiklerini ve Gemlik'ten şampiyonlar çıkarmak istediklerinin altını çizdi.

“Başarıdan başarıya koşmaya devam edeceğiz”

Gemlik Belediyespor Başkanı Durmuş Uslu yaptığı açılış konuşmasında bu sene gerçekleşecek müsabakalara hazırlıkların son hız devam ettiğini belirtti. Gemlik Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür eden Uslu, “Gençlerimize güvenimiz sonsuz, bu sezonda başarıdan başarıya koşmaya devam edeceğiz” dedi.

“İstiyoruz ki çocuklarımız futbol dışında da sporun çeşitli dallarıyla uğraşsınlar”

Gemlik'te yıllardan beri salon sporlarının geri plana atıldığını vurgulayan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “İlçemiz salon sporlarında geçmiş zamanlarda çok sayıda olimpiyat şampiyonu ve milli sporcu çıkardı. Hatırlayacaksınız geçmişte Umurbey'de boks okulu kuruldu ve birçok boksör yetişmişti. Bunu bir daha yapabilir, ilçemizden tekrar şampiyonlar çıkarabiliriz. Yıllardan beri halı saha dışında spora yatırım yapılmaması ve imkânsızlıklar sebebiyle salon sporları geri planda kaldı. Gemlik'te 6 ve 18 yaş arası yaklaşık 16 bin 500 çocuğumuz var. Biz istiyoruz ki çocuklarımız futbol dışında da sporun çeşitli dallarıyla uğraşsınlar. Katlı otoparkın üstüne yaptığımız spor salonunu çok yakın bir dönemde bitirmeyi planlıyoruz. İçerisinde 350 metrekarelik dört adet kapalı spor alanı ve 45 metrekarelik beş adet sınıf olacak bu tesis sadece Gemlik'in değil Bursa'nın gözbebeği olacak. Tesisimizin yönetimde ve işletilmesinde ise milli sporcumuz Semanur Erdoğan yer alacak. Bu tesisi sadece spor alanında değil, sosyal aktivitelerde kullanabilecek şekilde planladık” ifadelerini kullandı.

Buluşma, müsabakalarda başarılı olan gençlere hediyelerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.