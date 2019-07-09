İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gemlik Belediye Meclisi'nde kapalı pazar yeri konuşuldu

Gemlik Belediye Meclisi’nin temmuz ayı ikinci oturumunda kapalı pazar yeri görüşüldü.

Gemlik Belediye Meclisi'nin temmuz ayı ikinci oturumunda kapalı pazar yeri görüşüldü.


Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu'nun Hamidiye Mahallesi, Eşref Dinçer Mahallesi ve Dr. Ziya Mahallesi'ne hizmet verecek semt pazarıyla ilgili raporu meclis üyeleri ile paylaşıldı. Raporun incelemesinin ardından mevcut kapalı pazar yerinin Gemliklilerin ihtiyaçlarına ne kadar cevap verebildiği, tesisisin ne kadar verimli kullanılabildiği konuşuldu. Raporla ilgili Meclis Üyesi Durmuş Uslu bilgi verirken Uslu'dan sonra konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Pazar yeri sürekli çalışan bir tesis haline gelmeli. Pazar yerimiz haftanın yalnızca bir günü tam faaliyete geçebiliyor. Ayrıca pazar yerinin üst katında bulunan köylü pazarında da bazı ihtiyaçlar var. Öncelikle böyle büyük bir yatırımın daha faal kullanılmasını sağlamak lâzım. Bu maksatla sebze meyve pazarının olmadığı günlerde bu tesis oto pazarı ve giyim pazarı olabilir. Belirli başlıklarda belirli ürünlerin satıldığı günler belirleyerek kapalı pazar yeri'nden en yüksek fayda sağlanması gerekiyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.