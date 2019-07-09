Gemlik Belediye Meclisi'nde kapalı pazar yeri konuşuldu

Gemlik Belediye Meclisi'nin temmuz ayı ikinci oturumunda kapalı pazar yeri görüşüldü.

Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu'nun Hamidiye Mahallesi, Eşref Dinçer Mahallesi ve Dr. Ziya Mahallesi'ne hizmet verecek semt pazarıyla ilgili raporu meclis üyeleri ile paylaşıldı. Raporun incelemesinin ardından mevcut kapalı pazar yerinin Gemliklilerin ihtiyaçlarına ne kadar cevap verebildiği, tesisisin ne kadar verimli kullanılabildiği konuşuldu. Raporla ilgili Meclis Üyesi Durmuş Uslu bilgi verirken Uslu'dan sonra konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Pazar yeri sürekli çalışan bir tesis haline gelmeli. Pazar yerimiz haftanın yalnızca bir günü tam faaliyete geçebiliyor. Ayrıca pazar yerinin üst katında bulunan köylü pazarında da bazı ihtiyaçlar var. Öncelikle böyle büyük bir yatırımın daha faal kullanılmasını sağlamak lâzım. Bu maksatla sebze meyve pazarının olmadığı günlerde bu tesis oto pazarı ve giyim pazarı olabilir. Belirli başlıklarda belirli ürünlerin satıldığı günler belirleyerek kapalı pazar yeri'nden en yüksek fayda sağlanması gerekiyor” dedi.