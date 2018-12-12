Gemlik Belediyesi can dostlarına sahip çıkıyor

Bursa'nın Gemlik Belediyesi, soğuk ve yağışlı havalarda hayata geçirdiği ‘kedi evi' projesini ilçe genelinde yaygınlaştırıyor.

Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğünün sokak hayvanlarına yönelik hizmeti sürüyor. Kış aylarının etkisini göstermeye başladığı bu aylarda soğuk ve yağışlı havalardan hayvanların etkilenmemesi için Gemlik Belediyesi,BELGEM'in bahçesine kedi evi yerleştirdi.

Konuyla alakalı açıklama yapan Belediye Başkan yardımcısı Kadir Erol, “Sokak hayvanları da bizim bu dünyayı paylaştığımız varlıklardır. Gemlik Belediyesi hayvan dostu bir belediyedir. Belediyemiz bu bünyede birçok yerde sokak köpekleri ve kuşlar için yaptığımız bazı uygulamalarına ek olarak bir yenisini de kediler için yaptık. Bizlerin yaşadığımız ortamda hayvana, doğaya ve insana karşı merhametli olmamız gerekir. Bu Belediyesi olarak kışın kardan, yağıştan, soğuktan, yazın ise aşırı sıcaktan sokak kedilerinin korunması maksadıyla sokaktaki emanetlerimizin kötü hava şartlarından etkilenmemesi için bir projeyi daha hayata geçirdik. Belediyemizin Gençlik Merkezi olan BELGEM'e sığınan kediler artık sıcak yuvaya ve ilgiye kavuştular” dedi.