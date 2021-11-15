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Gemlik Belediyesi diyabete dikkat çekti

Gemlik Belediyesi, Dünya Diyabet Gününde vatandaşların kan şekerini ölçtü.


Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dünya Diyabet Gününde çarşı meydanında ücretsiz şeker ölçümü yaptı. Bir tıp merkezinin katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte yaklaşık 500 kişiye şeker ölçümü yapılırken binlerce bilgilendirici broşür Gemliklilere dağıtıldı. Şeker hastalığının her yaş grubunda görülebildiğini belirten Belediye Sağlık İşleri Müdürü Dr. Veteriner Hekim Hakan Uğur, “Şehirlerdeki sağlıksız hayat, hareketin azalması gibi nedenler diyabeti tetiklemektedir” dedi.


Diyabetin böbrek, kalp, sinir hastalıkları ile görme kaybına neden olduğunu belirten Uğur, “Kan şekerini hızla yükseltmeyen baklagil ve tahılları tüketmeli, sadece karbonhidrat değil, protein içeren süt, yoğurt, yağsız et ürünleri, tavuk ve balık gibi besinler tüketmeliyiz. Doğru beslenerek ve hareket ederek diyabetten korunabiliriz” şeklinde konuştu.

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