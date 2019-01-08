Gemlik Belediyesi fileyle çevre duyarlılığına dikkat çekti

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ve Ak Parti İlçe Başkanı Yaşar İslam'ın da katıldığı dağıtımda, poşet kullanımının zararlarına dikkat çekildi.

Pazara gelen vatandaşlardan da ilgi gören pazar filesi dağıtımı, kısa sürede filelerin tükenmesi üzerine sona erdi. Konu ile alakalı değerlendirme yapan Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz; ''Çevreye duyarlı olmak adına duyarlılık içeren bir çalışmaya imza attık. Geçmişte bizler ve büyüklerimiz pazar fileleri kullanır, doğaya zarar vermezdi. Poşet kullanımı doğaya önemli zarar veriyor. Beraberinde geleceğimize ve çocuklarımıza da kötü bir miras olarak yansıyor'' dedi.

Duyarlılık Yayılmalı

Çevre duyarlılığın yayılması gerektiğini de ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Yılmaz; ''Çevre duyarlılığını yaygınlaştırmak adına bir adım attık. Bu konuda çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Biz dünyayı çocuklarımıza bırakacağız. Kötü bir çevre ile olumsuz bir miras bırakmak ve doğaya ihanet etmek istemiyorsak, her birey kendi üzerine düşeni yapmalı'' şeklinde konuştu.