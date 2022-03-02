Gemlik Belediyesi itirazı Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne taşıdı

Gemlik Belediyesi, 'Körfezime Dokunma' kampanyası kapsamında toplanan imzaları Çevre ve Şehircilik Bursa İl Müdürlüğü'ne teslim ederken, konunun mahkemeye taşınacağı belirtildi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Gemlik Körfezi'nin geçmişteki temiz hali filmlere konu olmuş ve Türkiye'nin ilk su altı filmi Gemlik Körfezi'nde çekilmiştir. Geçmişte ise bu körfezden her gün binlerce balık çıkardı. Şu anda kirlilik yüzünden Gemlik Körfezi'ndeki balık varlığı artık tükenmek üzere. Körfez için her kurum elinden geleni fazlasıyla yapmalıdır. Bu yük, körfeze fazla geliyor” dedi.

Gemlik halkına gösterdiği yoğun ilgiden dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “14 Şubat'ta başladığımız itiraz dilekçesi kampanyamıza binlerce Gemlikli katıldı. Hemşerilerime teşekkür ediyorum. Umarım devletimizin kurumları bu itiraz dilekçelerine kulak tıkamaz ve Gemlik Körfezi'nin tabutuna son çiviyi çakacak bu karardaki itirazımızı kabul eder” şeklinde konuştu.

Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporundaki ifadelere de dikkat çeken Başkan Sertaslan, “Yetkili kuruluşlara hazırlatılan ÇED raporunda muğlak ifadeler yer alıyor. Deniz suyu ısıtma sıcaklığına ‘biraz ısıtacak' gibi içi boş ve bilimden uzak bir ifade kullanılmıştır. Yazılan rapor sanki Gemlik Körfezi için değil Atlantik Okyanusu kıyısındaki bir bölge için yazılmış. Biz bu ifadeleri ret ediyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen itiraz dilekçelerinin yanı sıra Gemlik Belediyesi olarak hukuksal girişimleri başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.