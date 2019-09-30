İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gemlik Belediyesi okul tuvaletlerini ilâçlıyor

Gemlik Belediyesi ekipleri, devlet okulları ile eğitim kurumlarının tuvaletlerinde düzenli ilâçlamalara devam ediyor.


Eğitimli personel, tuvalet ve lavaboları dezenfekte ederek temiz bir ortam sağlarken, çeşitli olumsuz durumların da önüne geçiliyor. Ayrıca ortak kullanım alanları olan okul bahçelerindeki çeşmelere de dezenfekte işlemi uygulanıyor.


Bulaşıcı hastalıkların önüne geçiliyor


İlâçlamanın düzenli olarak devam edeceğini söyleyen Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Hakan Uğur, bilhassa okulların temizliğine katkı yapmak için ilâçlamanın önemli bir faaliyet olduğunu belirtti. Uğur, “Gün içinde yüzlerce öğrencinin kullandığı bu alanların mikroplardan arınması, çocuklarımızın sağlığı için oldukça önemli. Personelimizin ilaçlama çalışmalarından olumsuz etkilenmemesi için gerekli güvenlik tedbirlerini sağlıyoruz. İşe uygun kıyâfet ve maske eşliğinde ilâçlama yapan çalışanlarımız ortak kullanım alanlarından faydalanan çocuklarımızın enfeksiyon ve diğer bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasına, yayılmasına engel oluyor. İlâçlama çalışmalarımız okullarımız ve diğer kamu kurumlarında düzenli olarak devam edecek” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.