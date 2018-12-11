Gemlik Belediyesi projeleri vatandaşa soruyor

Hizmetlere halkın fikrini alarak yön veren Gemlik Belediyesi, Demirsubaşı Mahallesi Şehit Gökhan Aydınlı Sokak'taki kaldırımların genişletilip genişletilmemesi ile alakalı anket yaptı.

Belediye Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli sokak üzerinde bulunan esnaf ve vatandaşların tercihlerini tek tek sordu. Vatandaşlara tercihlerinin sebebinin de sorulduğu ankette, bölge esnafının ekserisi kaldırımların genişletilmesini talep etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Refik Yılmaz, bu meselenin halkın talepleri doğrultusunda en kısa sürede karara bağlanacağını söyledi. İnsan odaklı hizmet anlayışının belediyeciliğin temelini oluşturduğunun altını çizen Başkan Refik Yılmaz, “Yapacağımız bütün çalışmalarda hemşehrilerimizin görüşlerini esas alıyoruz. Ortak akıl ve kolektif çalışmayla Gemlik'imizi daha modern şehir haline getiriyoruz. Önceliğimiz, vatandaşımızın önceliğidir. Ben yaptım oldu mantığı doğru değil. Gemlik'te vatandaş ne derse o olur" diye konuştu.