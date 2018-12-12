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Gemlik Belediyesi yatırıma doymuyor

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, vatandaşlarını hayatını kolaylaştıracak projeleri bir bir hayata geçirdiklerini söyledi.


İlçe sakinlerini sağlık hizmetlerine yürüme mesafesinde ulaştırma hedefiyle çalışmalarını yürüten Gemlik Belediyesi, Cumhuriyet, Eşref Dinçer, Hisar, Balıkpazarı ve Cihatlı mahallelerinin yanı sıra bir Aile Sağlığı Merkezini de Küçükkumla Mahallesi'ne kazandırıyor. Başkanlık makamında Bursa PTT Başmüdür Yardımcısı Muzaffer Sana ile projenin detaylarını görüşen Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Küçükkumla Mahallesi'nde ki mevcut PTT binasını kamulaştırarak yerine hem aile sağlığı merkezi, hem PTT İşletmesi, hem de Halk Eğitim Merkezi olarak faaliyet gösterecek üç katlı bir bina kazandıracaklarını söyledi. Toplam 1160 metrekare inşaat alanına sahip, mahalî mimarî özelliklere uygun olarak inşa edilecek projenin yıl sonuna kadar ihale edileceğini belirten Yılmaz, 2019 yılı başında temel atma töreni gerçekleştireceklerini müjdeledi.

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