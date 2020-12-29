Gemlik Belediyesi'nde en düşük ücret 3 bin 100 lira

Gemlik Belediyesi'nde en düşük asgari ücret 3 bin 100 lira oldu.

Asgari ücret görüşmeleri sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, en düşük ücretin 3 bin 100 Lira olmasını teklif etmişti. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da yaptığı açıklamada belediyede çalışanlara verilecek ücretin en az 3 bin 100 lira olacağını söyledi. Sertaslan Gemlik Belediyesi'ndeki maaş artışı hakkında şöyle konuştu:

“2021 yılı Ocak ayı itibariyle belediyemiz çalışanlarının ücretlerinde iyileştirme yapıyoruz. En düşük maaş alan personelimiz 3 bin 100 Lira'nın üzerinde alacak. Hayırlı uğurlu olsun.”