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Gemlik Belediyesi'nde hizmetler hızlanıyor

Gemlik Belediyesi, ilçe genelinde yol, kaldırım ve parke çalışmalarına devam ediyor.


Gemlik Belediyesi, yeni dönemin ilk haftalarında köylerden başlattığı hizmet atağını ilçe genelinde sürdürüyor. Uzak mahallelerde başlayan çalışmalar ilçe merkezinde de devam ediyor. Kış aylarında havalar soğumadan önce hız kazanan çalışmalarda yağışlar ile oluşabilecek beklenmedik durumlara karşı da tedbir alınıyor.


Çalışmalar kapsamında ihtiyaçlarını tamamlamaya giden Gemlik Belediyesi, yol yapım işlerine devam etmek için ihaleye çıkacak. Fen İşleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre bütün mahallelerde bulunan cadde ve sokaklarda beton parke, tretuvar, yol ve çevre düzenlemesi için 18 Kasım 2019 Pazartesi ihale gerçekleşecek. Ayrıca belediyenin bu hizmetlerde kullandığı araçların sigortalanması için de ayrı ihale gerçekleşecek. İhaleye çıkacak işi “2020 yılı belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan araç ve iş makinesinin bir yıllık zorunlu trafik sigortası” olarak belirten belediye yetkilileri, söz konusu ihalenin 29 Kasım 2019 Cuma günü yapılacağını kaydetti. İhalelere dâir bilgiler Gemlik Belediyesi'nin internet sayfasında bütün vatandaşların erişimine açık olarak da yayınlanıyor.

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