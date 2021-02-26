Gemlik Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci

Yeni toplu sözleşmeyi Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile TÜMBELSEN Bursa Şube Başkanı Halil Durmuş birlikte imzaladı.

Sendika temsilcileri Başkan Sertaslan'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede Başkan Yardımcısı Cengiz Güneş ve sendika üyesi belediye çalışanları ile TÜMBELSEN Bursa Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu. Samimi sohbet ortamında geçen görüşmenin ardından Başkan Sertaslan ve Şube Başkanı Halil Durmuş, yeni sözleşmeyi imzaladı. 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2022 olmak üzere iki yıllık süreyi kapsayan toplu iş sözleşmesinden 100 memur ile 28 tam zamanlı sözleşmeli personel yararlanacak.

Belediyede çalışan tüm personel arasında çalışma barışının sağlanması, personelin hak ettiği insani şartlarda gelir elde etmesi için sendika ile anlaşma sağladıklarını belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan şöyle konuştu:

“Biz belediyemizde çalışan hiçbir personeli memur ya da şirket personeli diye ayırmıyor, hepsine kanunların ve belediye imkânlarımızın izin verdiğince sosyal haklarında iyileştirmeleri gerçekleştiriyoruz. Bu yıl başında, ülkemizde asgarî ücret 2 bin 800 lira olarak belirlenirken. bizler en düşük işçi maaşımızı 3 bin 100 lira olarak duyurmuştuk. Bu miktar aile, gıda ve yakacak yardımı gibi ek ödemelerle 3 bin 500 lirayı buluyor. Yeni yapılan toplu sözleşme ile memur ve sözleşmeli personelimizde de sendikamızla birlikte arzu edilen düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz. Mutlu çalışanlar ile Gemlik'i geleceğe taşımaya devam edeceğiz.”