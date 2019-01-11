Gemlik Belediyesi'nden 687 lira taksitle ev

Gemlik Belediyesi tarafından yaptırılan bin 400 konutun 3'üncü etabında tamamlanan 394 dairesinin kuraları 19 Ocakta çekiliyor. Belediye olarak vatandaşı kira öder gibi ev sahibi yaptıklarını belirten Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, "Bu dairelerimiz 110 ile 135 bin lira arasında. Yüzde 25'i peşin aylık 687 lira taksitlerle kira öder gibi taksitlerle vatandaşlarımıza verilecek" dedi.

Gemlik Belediyesi tarafından deniz, İznik gölü ve Uludağ manzaralı Cihatlı Mahallesi'ne yapılan bin 400 konutluk proje kapsamında tamamlanan 394 dairenin kurası 19 Ocakta çekilecek. Kuralar öncesi konut alanını gezen Başkan Refik Yılmaz çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yılmaz, "Gemlik Belediyesi olarak yapmış olduğumuz bin 400 konutun 394 tanesi daha 19 Ocak tarihinde yapacağımız çekilişle sahiplerini bulacak. Bu dairelerimiz 110 ile 135 bin lira arasında yüzde. 25'i peşin aylık 687 lira taksitlerle kira öder gibi taksitlerle vatandaşlarımıza verilecek. Daha önce çektiğimiz kuralarda çıkan vatandaşlarımız mülk sahibi oldular. Ev sahibi olanlar çok mutlu ve memnun kaldılar. Bölge deniz gören bir bölge. Havası temiz, manzarası güzel, asansörlü ve kaloriferli, birinci sınıf malzemelerle yapılmış dairelerimiz. Okulu, camisi ve sağlık ocağı ile Gemlik Belediyesi adeta yeni bir ilçe kurdu. AK belediyecilik mekanları ve şehirleri güzelleştiriyor. İnsanların huzur ve güvenle yaşayacağı konutları, böylesine ekonomik bir ortamda, banka kredisi olmadan çok cüzi taksitlerle satıyoruz. Herkesi ev sahibi yapmış oluyoruz" şeklinde konuştu.