Gemlik Belediyesi'nden 72 öğrenciye ücretsiz barınma

İlçeye gelen öğrenciler, ücretsiz olarak belediyenin evlerinde kalacaklar.

Sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı güçlendiren çalışmalarıyla tüm Türkiye'de adından söz ettiren Gemlik Belediyesi, geçtiğimiz yıl barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerine yönelik önemli bir çalışmaya imza atmıştı. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, belediyeye ait evlerin sembolik kira bedeli ile öğrencilere kiralanacağını açıklamıştı. Bir daire dört öğrenciye kiralanırken kişi başı düşen kira bedeli sadece 25 lira olmuştu.

Bu yıl gerekli düzenlemeleri tamamlayan Gemlik Belediyesi, öğrencilerinin barınma ihtiyacına yönelik önemli bir adım attı. Evler öğrencilere eğitim öğretim yılı boyunca bedelsiz olarak tahsis edildi. Öğrencilere ayrılan belediyeye ait 18 dairede 72 öğrenci ücretsiz olarak kalacak.

Son bir yılda kira fiyatlarının tüm Türkiye'de kabul edilemez derecede yükseldiğini söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, öğrencilerin geçim ve barınma ile değil, dersleri ile ilgilenmesi gerektiğini söyleyerek “Gemlik Belediyesi olarak her zaman öğrencilerimizin yanındayız” dedi.

Başkan Sertaslan konuyla ilgili şöyle konuştu; “Geçtiğimiz yıl, pandeminin sona ermesiyle okullarına dönen öğrenci sayısı iki katına çıkmıştı. Bu nedenle öğrenciler kiralık ev bulmakta zorlanmışlardı. Biz de belediyemize ait evlerde yaklaşık yüz öğrencimizi sembolik bedelle misafir etmiştik. Bu yıl gerekli düzenlemeleri yaparak evlerin öğrencilere bedelsiz tahsisini sağladık. Bu yıl 18 dairede 72 üniversite öğrencisi çalışmamızdan faydalanacak. Çalışma arkadaşlarımız, başvuruları titizlikle değerlendirdiler. Geçen yıl olduğu gibi kız öğrenciler ile ilk kez üniversiteye başlayanlar, şehit ve gazi yakınları öncelikle çalışmamızdan faydalandılar. Gemlik Belediyesi olarak ilçemize gelen tüm öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”