Gemlik Belediyesi'nden akıl ve zekâ oyunları sınıfı

Bursa'nın Gemlik Belediyesi tarafından 11 Eylül İlkokulu'na yapılan akıl ve zekâ oyunları sınıfı törenle açıldı.

Açılışa Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Adnan Uluğ'un yanı sıra okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 11 Eylül İlkokulu Okulu Müdürü Abdülillah Bilir, Gemlik Belediyesi'nin eğitime yönelik yatırımlarla ilçede eğitim çitasının yükseldiğini söyledi. Akıl ve zekâ oyunları sınıfında öğrencilerin öğrenirken eğlenebileceğine dikkat çeken Abdülillah Bilir, çevreci faaliyetler, atık yağ ve atık pil toplama projelerini de desteklediklerini kaydetti.

Belediye Başkanı Refik Yılmaz da, “Belediye olarak bütün imkânlarımızı geleceğimizin teminâtı olan çocuklarımız için seferber ediyoruz. Geleceğimizi şekillendirecek olan öğrencilerimize sonuna kadar güveniyor ve her koşulda onların yanlarında oluyoruz. Maksadımız ülkemizin geleceğine yön verecek nesiller yetiştirmek. Sadece bugünümüz için değil, geleceğimiz için de çalışıyoruz” diye konuştu.

Belediye Başkanı Refik Yılmaz, sorumlu öğretmenlerden bilgi alırken, öğrencilerle zekâ oyunları oynayıp sohbet etti.