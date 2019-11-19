İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gemlik Belediyesi'nden emniyet ve jandarmaya destek

Gemlik Belediyesi ekipleri, güvenlik güçlerinin hizmet binalarında çevre düzenlemesi yaptı.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Müdürlüğü olarak kullanılacak eski Devlet Hastanesi poliklinikler binası ile İlçe Jandarma Komutanlığı çevresinde peyzaj düzenlemesi, ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması yaptı. Eski poliklinikler binasında tadilat işleri devam ederken belediye ekipleri pek çok fidanı toprakla buluşturdu. Ekipler ayrıca binaya giden yol ve çevresinde de düzenleme gerçekleştirdi. Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde de çalışmaları tamamlayan ekipler, bahçeyi yeni bir görünüme kavuştururken çevredeki ağaçlar için sulama sistemi kurdu.


Gemlik'te ağaçlandırmalar sürecek


Konuyla ilgili Gemlik Belediyesi'nden alınan bilgilere göre, ot biçme, park ve bahçe düzenlemelerinin ilçe genelinde devam ettiği, gerekli yerlerde ağaçlandırma ve yeşillendirmelerin gerçekleşeceği belirtildi. Gemliklilerin hizmet aldığı İlçe Milli Eğitim, Emniyet, Jandarma Komutanlığı gibi noktalarda çalışmalara hız verildiğini kaydeden yetkililer, vatandaşların gördükleri ihtiyaçları whatsapp ihbar hattı, çağrı merkezi ve diğer başvuru kanalları ile belediyeye ulaştırarak çözüme kavuşmasına katkıda bulunabileceklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.