Gemlik Belediyesi'nden ibadethanelerde bayram hazırlığı

Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde üç farklı ekip tarafından toplam 60 farklı bölgede gerçekleştiren temizlik işlemleri vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılanıyor. İlçe genelindeki tüm ibadethanelerde uzman ekipler tarafından titizlikle sürdürülen halı yıkama çalışmalarının ardından özel solüsyon ile birlikte yüzeylerde bakteri oluşmasını engelliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik'te bulunan tüm ibadethanelerde temizlik işlemlerinin gerçekleşeceğini ifade ederken, bu hizmetin periyodik olarak bu süreceğini belirtti.