Gemlik Belediyesi'nden istihdama destek

Bursa'nın Gemlik Belediyesi istihdama destek veriyor.

Belediye, İŞKUR ile toplum yararı programında çalışacak 60 kişiyi seçebilmek için mülâkatlara başladı. Gemlik Belediyesi Ömer Kahraman ek hizmet binasında yapılan mülâkata 189 başvuru sahibi katıldı. Mülâkatlar İŞKUR ve belediye personellerinden oluşan komisyon üyeleri tarafından yapıldı. Emniyet ve sigorta sorgulamalarının tamamlanmasının ardından başvurusu uygun görülen vatandaşların 18 Aralık'ta iş başı yapacağı bildirildi.

Konuyla alâkalı açıklama yapan Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, “Gemlik Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da toplum yararına çalışma programı çerçevesinde belediyemiz bünyesinde çevre temizliği projelerinde çalıştırılmak üzere işçi alıyoruz. TYP projesi kapsamında geçen yıl 158 vatandaşımızı istihdam etmiştik. Son alım yapacağımız 60 vatandaşımız ile birlikte bu sayı toplam 218 olacak. Bu işçilerimizin maaş ve sigorta primlerinin tamamı İŞKUR tarafından karşılanmakta” dedi.