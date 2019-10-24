Gemlik Belediyesi'nden metruk bina temizliği

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sit alanındaki metruk binalar Anıtlar Kurulu yetkilileri nezâretinde yıkıldı.

Vatandaşların şikâyetlerini değerlendiren Gemlik Belediyesi, mahallelerde çevreye tehlike saçan ve özellikle geceleri istenmeyen görüntülerin meydana gelmesine sebep olan metruk binaların yıkımına devam ediyor. Osmaniye Mahallesi'nde kullanılmayan üç metruk bina yıkıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği yıkımda Temizlik İşleri ve Zabıta ekipleri de hazır bulundu. Osmaniye Mahallesi Muhtarı Mustafa Altay da ekiplere destek oldu.

Nusretiye Sokak'ta 3. Derece Sit Alanı içinde olduğu öğrenilen 43, 45 ve 58 numaralı binalar güvenlik tedbirleri altında yıkıldı. Zabıta ekipleri şeritle kapattıkları binalar çevresine kimseyi yaklaştırmazken, Temizlik İşleri de sulama yaparak yıkım sırasında toz kalkmasına engel oldu. Öte yandan binalar sit alanı içinde olduğu için çalışma sırasında çevre ve yüzeye zarar verilmemesine özen gösterildi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü de ekipleri yıkım sırasında incelemelerde bulundu. Yıkım herhangi bir problem yaşanmadan tamamlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan belediye yetkilileri, binaların Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü tarafından sit alanına yapılmış olduğunun tescillendiğini, çevresinde tarihi çeşme ve duvar gibi bazı eserlerin bulunduğu binaların eser statüsünde olmadığını fakat bulundukları bölgede bina yapılmaması gerektiğini dile getirdiler.