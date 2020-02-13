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Gemlik Belediyesi'nden metrûk bina temizliği

Bursa’nın Gemlik ilçesinde metrûk binalar belediye tarafından yıkılıyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde metrûk binalar belediye tarafından yıkılıyor.


Tehlike arz eden ve uzun süredir kimsenin yaşamadığı binalarda yıkımlar devam ediyor. Son olarak Osmaniye Mahallesi Nusretiye Sokaktaki metruk binayı yıkan ekipler, yıkımların devam edeceğini belirtti. Metrûk bina yıkımıyla ilgili bilgi veren Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürü yetkilileri, “İlçemiz genelinde metrûk bina yıkımına ara vermeden devam ediyoruz. Özellikle bazı binalar vatandaşın sadece mal güvenliği değil, can güvenliğini de tehlike altına sokuyor. Kötü niyetli bazı grupların da uğrak noktası olan bu binaları tespit edip mülkiyet sahipleriyle görüşmemizin ardından yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz” dediler.

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