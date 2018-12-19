Gemlik Belediyesi'nden mobil anket

Bursa'nın Gemlik Belediyesi hizmetlerine halkın fikrini alarak yön veriyor.

“Gemlik Buluşuyor”, “Belediye Yanınızda”, “Başkan Aranızd”a ve “Çay-Simit-Sohbe”t gibi programlarla hizmetlerine halkın talepleri doğrultusunda yön veren Gemlik Belediyesi, son olarak uygulamaya koyduğu mobil vatandaş anketi ile çalışmalarını kamuoyuna sunuyor. Mobil anket sistemi ile vatandaşlara, “Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz'ın hangi projelerinden haberdarsınız? Gemlik Belediyesi'nin günlük mali tablolarının kendi web sitesinde yayınlandığını biliyor musunuz? Klimalı duraklar, ücretsiz Wi-fi noktaları, çocuk parklarında ki kamera ve aydınlatma hizmetlerinden memnun musunuz?” gibi soru ve bilgilendirme SMS'leri gönderiliyor. Ankete katılan vatandaşların memnuniyeti ölçülerek belediye hizmetleri oylanıyor.

Konuyla alakalı açıklama yapan Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, insan odaklı hizmet anlayışının belediyeciliğin temelini oluşturduğuna dikkat çekerek, “Yapacağımız tü çalışmalarda hemşehrilerimizin görüşlerini esas alıyoruz. Ortak akıl ve kolektif çalışmayla Gemlik'imizi her geçen gün daha modern bir şehir hâline getiriyoruz” dedi.

Refik Yılmaz, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik anlayışı çerçevesinde hayata geçirilen projelerle refah seviyesi yüksek ve daha modern bir Gemlik için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.