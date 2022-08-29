Gemlik Belediyesi'nden park atılımı

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan 30. parkını hizmete açtı.

Umurbey ve Cumhuriyet mahallelerinde park yapımını sürdüren ekiplerin en son çalışma alanı ise Hamidiye Mahallesi 117. Sokak oldu. Bölgedeki park ve yeşil alan eksikliğini gidermek için çalışan Gemlik Belediyesi, ilçenin en uzak noktalarından birine çocuk parkı kazandırdı.

Toplamda 750 metrekarelik alan içerisinde; yeşil alanı, kamelyası, oturma grupları, spor aletleri ve ahşap çocuk oyun grubu çalışmalarını bitirirken parkı hizmete açarak, çocukların güvenle vakit geçireceği, ailelerin ise hem spor yapabileceği hem de dinlenebileceği bir alan oluşturdu.

İlçe genelinde sürdürülen park yapımları ile ilgili konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Gemlik'te birçok bölgede yeni park alanları inşa ederek çocuklarımızın güvenli ortamlarda oyun oynamalarını sağlıyoruz. Yaptığımız bu parkta ilk kez plastik değil ahşap ürünleri tercih ettik. Bu parkımız Gemlik merkezimize uzak bir mesafede olmasına rağmen çevresinde ikamet eden çocuklarımızın güvenle oynayabileceği bir alanı yoktu. Bizde bu sıkıntıyı ortadan kaldırdık. Çocuklarımız güle güle oynasınlar. Bu yıl içerisinde ilçemizdeki birçok noktada çocuk parkı yapımına devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı.

Hamidiye Mahallesi 117. Sokak sakinleri ise Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'a teşekkür etti.