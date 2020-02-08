Gemlik Belediyesi'nden personele yüzde 21 zam

Gemlik Belediyesi ve DİSK'e bağlı Genel İş sendikası arasında ilk yıl için yüzde 21'lik zam içeren iki yıllık sözleşme imzalandı.

Gemlik Belediyesi ile Disk Genel İş Sendikası toplu iş sözleşmesine imza attı. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve Genel İş Sendikası Başkanı Selahattin Atak tarafından imzalanan sözleşme iki yıl geçerli olacak. Bu sözleşmeye göre kadın kadrolu işçiler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde izinli sayılacak ve 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda ise kadrolu işçiler ikramiye alacak. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Belediyesi'nin tüm kadrolarının alamadıkları zamdan ötürü sıkıntıda olduğuna dikkat çekerek evinde çoluk ve çocuğunun isteklerini yerine getirmek noktasında zorlandığını ve mahcup duruma düştüklerini ifade etti. Gemlik Belediyesi personelinin biraz daha rahat edebilmesi ve bir parça iyileştirme gerektiğini ve bunun gereğini yaptıklarını belirten Sertaslan, “Hemen herkesin maaşlarıyla ilgili sözleşme imzaladık. Şirketimiz GEMTAŞ işçimize de katkı sağlayacak sözleşmesi ise Temmuz ayında imzalayacağız. Personelimizin var olan ekonomik sıkıntılarını adım adım çözmesine olanak sağlayacak bir oranda zam yapacağız” diye konuştu.

Gemlik Belediyesi olarak kadrolu işçilere yüzde 21'lik bir zam yaptıklarını ve bu zammın işçilerin geçen yıl aldığı maaşa yüzde 21 olarak yansıyacağını belirten Başkan Sertaslan, “Her biriniz ayrı ayrı daha iyisine layıksınız. Türkiye'nin ve Belediyenin içinde bulunduğu koşullar hepinizin malumu, daha yüksek zam verip maaş ödeyemez duruma düşmemek adına zamları bu seviyede tutmak zorunda kaldık. Haklarınızı helal edin” diyerek sözlerini tamamladı.

Disk Genel İş Bursa Şube Başkanı Selahattin Atan ise, “11 sene sonra Gemlik Belediyesi ile toplu sözleşme imzaladık. Toplu iş sözleşmesi başta Gemlik Belediyesi olmak üzere tüm işçi sınıfına hayırlı olsun diliyorum” dedi.