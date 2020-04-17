Gemlik Belediyesi'nden vatandaşlara 200 bin maske

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “20 bin maskenin dağıtımını tamamladık. 112 bin nüfusa sahip ilçemizdeki tüm vatandaşlara yetecek kadar maske stoğuna sahibiz'' dedi.

Gemlik Belediyesi ekipleri sokak sokak gezerek maske dağıtımını sürdürüyor. Pazar yeri alanında başlayan dağıtım, ilçenin merkez İstiklâal Caddesi ile çevre caddelerinde de devam etti. Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan'ın da katıldığı maske dağıtımına elli kişilik belediye çalışanı ile gönüllüler de eşlik etti.

Gemlik Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışına vurgu yapan Başkan Sertaslan, 112 bin nüfusa sahip ilçedeki tüm vatandaşlara yetecek maske stoğuna sahip olduklarını kaydetti.

Başkan Sertaslan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“İlçe halkımız için iyi işler yaptığımızda hem vatandaşlarımız, hem de destek veren dostlarımız bunu görüyor ve takdir ediyor. Bugün maske dağıtımının problem olduğu ülkemizde, bizim girişimlerimiz ve hayırsever dostlarımızın katkısı ile 200 binden fazla maskeyi tedarik ettik. Bugüne kadar Gemlik Devlet Hastanesi'ne, muhtarlara, kamu kurum ve kuruluşlarına maske dağıtmıştık. Dağıtıma vatandaşlarımız ile devam edeceğiz. İlçemizde maske girmeyen ev kalmayacak. Bizim de vatandaşlarımızdan beklentimiz tedbirlere sıkı sıkıya uymaları, gerekmedikçe sokağa çıkmamaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleridir. Maske dağıtımımız önümüzdeki günlerde de devam edecek.”