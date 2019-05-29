Gemlik Belediyesi'ne T.C ibaresi eklendi

C ibaresi eklendi.

Gemlik Belediyesi girişinde bulunan tabela yenisi ile değiştirildi. Metal profil üzerinde ışıklı harflerle yazılan yeni tabelada T.C ibaresi de yer aldı. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan tarafından hazırlanacağı açıklanan tabelanın yerleşmesi için gün boyunca yoğun bir çalışma gerçekleştirildi. Belediye çevresindeki Gemliklilerin de ilgi gösterdiği tabelanın değişimi sırasında vatandaşlar fotoğraf çekildi, ekipleri tebrik etti.

“Bütün yurttaşlarımız T.C kavramı ile barışıktır”

Tabelanın yerleştirilmesi tamamlandıktan sonra konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Belediyesi tabelasında T.C ibaresinin bulunmasının uzun süredir Gemliklilerce talep edildiğini belirterek, “İnsanlarımızın bu çalışmadan mutluluk duyduğunu düşünüyorum. Bütün yurttaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti kavramı ile barışık olduğuna eminim. Bu tip konular üzerinden vatandaşlarımız arasında görüş ayrılığına sebep olmak hiç hoş bir durum değil. Hepimiz aynı ülkede çalışıyor, ekmeğimizi kazanıyor, ailemizi kuruyor ve yaşıyoruz. Ülkemize, birlik, beraberlik ve kardeşliğimize, ülkemize olan minnetimize saygı göstermek istedik. Belediyemize ve ilçemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.