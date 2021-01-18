Gemlik Belediyesi'nin kar mesaisi sürüyor

Geçtiğimiz hafta yaşanan hava sıcaklığındaki ani düşüş ve yoğun kar yağışı Gemlik'te de etkisini gösterdi. Cuma günü başlayan yağışlar, hafta başına kadar sürerken Gemlik Belediyesi ekipleri vatandaşların mağduriyet yaşamaması için teyakkuzda bekledi.

Kar yağışını özellikle çocuklar sevinçle karşıladı. Gemlikliler, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinin önünde karın keyfini çıkarırken özellikle yüksek yerlerde kar kalınlığı yer yer otuz santimetreyi geçti. Gemlik Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri, Sağlık İşleri ile Park ve Bahçeler müdürlükleri çağrı merkezi ve whatsapp hattına gelen talepleri hızla değerlendirerek çözüme kavuşturdu.

Önceden hazır bekleyen greyderler yağış nedeniyle kapanma tehlikesi yaşayan Hamidiye, Feyziye, Şükriye, Güvenli ve Haydariye gibi yüksekteki köy yollarını hızla ulaşıma açtı. Yollarda buzlanma meydana gelmemesi için ise tuzlama yapıldı. Kimi noktalarda yaşanan ağaç devrilmeleri ise can kaybı ya da maddîzarar meydana gelmeden çözüme kavuşturuldu. Öte yandan mama kedi evleri, köpek kulübeleri ve mama odaklarına da mama takviyesi yapıldı. Böylece sokaktaki canlar da zorlu kış şartlarında aç kalmadı.

Soğuk havaların Perşembe gününe kadar etkisini sürdürmesi beklenirken Gemlik Belediyesi ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalara aralıksız devam edecek. Gemlikliler herhangi bir acil durumda ulaşmaları için 4441605 numaralı Gemlik Belediyesi Çağrı Merkezi ve 05360753333 numara Whatsapp hattı açık olacak.