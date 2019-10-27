Gemlik Belediyespor Atletizm Türkiye Şampiyonasında

Gemlik Belediyespor Atletizm Kros takımı İstanbul, Florya'da düzenlenen kros yarışlarında derece elde ederek Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Gemlik Belediyespor, atletizm de başarıya doymuyor. İstanbul Florya'da gerçekleşen Bölgesel Kros Ligi 2. kademesinde kızlarda üçüncü, erkeklerde ise ikinci olan Gemlik Belediyespor sporcuları İsmail Özkan, Zana Bozkurt, Edanur Eren ve Büşra Sakarya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonasında Gemlik ve Bursa'yı da temsil edecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gemlik Belediyespor Atletizm takımı hocası Burhan Gümüş, oyuncularını yaptıkları dereceler için tebrik ederken, daha iyisini yapmak için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise, oyuncuları tebrik ederken, Gemlik Belediyespor'dan her zaman daha iyisini beklediklerini belirtti. Sertaslan, Bursa'yı temsil etmenin önemine de değinirken, Gemlik'ten çok sayıda yetenekli genç bulunduğunu ve gençlerin spor yapması için Gemlik Belediyesi'nin ellerinden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğini anlattı.