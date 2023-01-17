Gemlik Belediyespor iki sporcu daha kazandırdı

Gemlik Belediyespor, küçük yaşlardan itibaren yetiştirdiği sporcuların kariyerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Bu zamana kadar çok sayıda sporcusunun profesyonel olması için her türlü imkânı sağlayan Gemlik Belediyespor, iki oyuncuyu daha profesyonel liglere gönderdi.

Gemlik Belediyespor, orta sahada oynayan 17 yaşındaki Mehmet Kutlu'yu 2. Lig ekiplerinden Somaspor'a yine 17 yaşındaki kaleci Yiğit Yakut'u da 3. Lig ekiplerinden Derince Belediyespor'a gönderdi.

İki futbolcuda kulüplerine gitmeden önce Gemlik Belediyespor Başkanı Durmuş Uslu'yu ziyaret etti. Uslu'ya Gemlik Belediyespor'un verdiği emeklerden dolayu teşekkür eden oyuncular Gemlik Belediyespor'u asla unutmayacaklarını ifade etti. Nazik tavırlarından dolayı teşekkür eden Uslu, “Gemlik Belediyespor sadece bir spor kulübü değil, bir okuldur. Biz burada sporcularımıza verdiğimiz eğitimler dışında nasıl daha iyi bir insan olması gerektiğini ve spor ahlakını da öğretiyoruz. Bugün iki sporcumuzu daha profesyonel liglere göndermenin gururunu yaşıyoruz. Kendilerine şimdiden kulüplerinde başarılar diliyorum. Belediye Başkanımız Mehmet Uğur Sertaslan'a da verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.