Gemlik Belediyespor judoda Türkiye şampiyonu

Ankara'da Türkiye Judo Federasyon tarafından düzenlenen ve 40 ilden 69 sporcunun katıldığı şampiyonada Gemlik Belediyespor ilk Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

3-5 Mayıs tarihleri arasında Ankara Judo Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Yıldızlar Judo Turnuvasında Gemlik Belediyespor'dan İbrahim Yıldırım 38 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Belediyespor'un bu başarısından dolayı antrenör Ahmet Kılınç ve judocu İbrahim Yıldırım'ı tebrik eden Belediyespor Başkanı Hulusi Gandar, “Gençlerimiz ne kadar spor yaparsa, o kadar kötü alışkanlıklardan uzak durur. Gemlik'te çok sayıda keşfedilmeyi bekleyen cevher var. Sadece futbol değil, birçok konuda turnuvalara katılıyor ve başarılı sonuçlar alıyoruz. Bizlere maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Gemlik Belediye Başkanımız Mehmet Uğur Sertaslan'a teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Mehmet Uğur Sertaslan da, Türkiye şampiyonu olan judocu İbrahim Yıldırım ve Antrenörü Ahmet Kılınç'ı başarılarından ötürü kutlayarak, önümüzdeki dönemde Gemlik'ten yeni Türkiye şampiyonları yetişmesi için güçleriyle çalışacaklarını belirtti.