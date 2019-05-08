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Gemlik Belediyespor'dan judoda çifte başarı

Ankara’da Türkiye Judo Federasyon tarafından düzenlenen ve 38 kiloda, 40 ilden, 69 sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonası’nda, Gemlik Belediyespor 1 altın, 1 bronz ve 1 beşincilikle döndü.

Ankara'da Türkiye Judo Federasyon tarafından düzenlenen ve 38 kiloda, 40 ilden, 69 sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda, Gemlik Belediyespor 1 altın, 1 bronz ve 1 beşincilikle döndü. Romanya'nın Cluj-Romaca kentinde ise Ümit Milli Takım Judokası ve Gemlik Belediyespor sporcusu Doğa Süren ise 40 kilogramda Avrupa üçüncüsü oldu.


Gemlik Belediyespor Başkanı Hulusi Gandar, “Gençlerimiz ne kadar spor yaparsa, o kadar kötü alışkanlıklardan uzak durur. Gemlik'te çok sayıda keşfedilmeyi bekleyen cevher var. Sadece futbol değil, birçok konuda turnuvalara katılıyor ve başarılı sonuçlar alıyoruz. Bize maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ada teşekkür ediyorum” dedi.


Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, turnuvalardan başarı kazanan antrenör ve sporcuları tebrik ederken, önümüzdeki dönemde Gemlik'ten yeni Türkiye şampiyonları yetişmesi için var güçleriyle çalışacaklarını belirtti. Belediyesporun başarısının Gemlik'in başarısı olduğunu da vurgulayan Sertaslan, Gemlik Belediyesi'nin spora ve sporcuya aralıksız destek vereceğinin de altını çizdi.

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