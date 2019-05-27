İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gemlik Bölge Parkı'nda çocuklar ramazan coşkusunu yaşıyor

Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan ramazan etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor.

Bölge Parkı'nda gerçekleşen etkinliklerde yüzlerce Gemlikli her akşam iftardan sonra keyifli anlar yaşıyor.


Etkinliklerde son olarak ünlü oyuncu Cahit Kaşıkçılar sahne aldı. Dizi oyuncusu Cahit Kaşıkçı alışılmışın dışında, çocuklara yönelik gösterilerle Gemlikliler ile buluştu. Sahne önünde yerlerini alan kalabalık çocuk grubu karşısında Karagöz Hacivat oynatarak gösterisine başlayan Kaşıkçılar, daha sonra kukla gösterisi ile minik izleyicileri kahkahaya boğdu. Program süresince sahneye gelen minik Gemlikliler ile şarkılar söyleyen Kaşıkçılar en çok alkış alan çocukları dondurma ile ödüllendirdi.


Eğlence devam edecek


Bölge Parkı'ndaki etkinliklerde Geleneksel Türk tiyatrosundan meddah, Kavuklu ile Pişekar, Karagöz ile Hacivat, jonglör, orta oyunu, halk ve sanat müziği korolarından oluşan etkinliklerde ayrıca şerbet ve macun ikramı yapılıyor. Eğlenceli faaliyetler ramazan ayı sonuna kadar sürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.