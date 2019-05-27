Gemlik Bölge Parkı'nda çocuklar ramazan coşkusunu yaşıyor

Bölge Parkı'nda gerçekleşen etkinliklerde yüzlerce Gemlikli her akşam iftardan sonra keyifli anlar yaşıyor.

Etkinliklerde son olarak ünlü oyuncu Cahit Kaşıkçılar sahne aldı. Dizi oyuncusu Cahit Kaşıkçı alışılmışın dışında, çocuklara yönelik gösterilerle Gemlikliler ile buluştu. Sahne önünde yerlerini alan kalabalık çocuk grubu karşısında Karagöz Hacivat oynatarak gösterisine başlayan Kaşıkçılar, daha sonra kukla gösterisi ile minik izleyicileri kahkahaya boğdu. Program süresince sahneye gelen minik Gemlikliler ile şarkılar söyleyen Kaşıkçılar en çok alkış alan çocukları dondurma ile ödüllendirdi.

Eğlence devam edecek

Bölge Parkı'ndaki etkinliklerde Geleneksel Türk tiyatrosundan meddah, Kavuklu ile Pişekar, Karagöz ile Hacivat, jonglör, orta oyunu, halk ve sanat müziği korolarından oluşan etkinliklerde ayrıca şerbet ve macun ikramı yapılıyor. Eğlenceli faaliyetler ramazan ayı sonuna kadar sürecek.