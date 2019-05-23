Gemlik Cezaevi'nde kitap okuma yarışması

Gemlik Açık Cezaevi'nde, hükümlüler arası kitap okuma yarılması düzenlendi. Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ülger'in talimatıyla başlayan yarışmada, 25 günlük süre içinde en çok kitabı okuyanlar arasında sıralama yapıldı.

Gemlik Açık Cezaevi Kütüphanesinde yapılan çalışmada, Jüri Gemlik Cumhuriyet Savcısı Hamza Can, Cezaevi İkinci Müdürü Ömer Özden, Gemlik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Adnan Uluğ, Gemlik Sosyal Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Şükrü Deviren, Roda Okulu Edebiyat Öğretmeni Ayhan Hasdemir, Körfez Okulu Türkçe Öğretmeni Harun Özdemir ve Gemlik Manşet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Kazım Bulut'tan oluştu. Değerlendirmede kitaplar ile alakalı bilgiler, karakterler, ana fikir ve anlatım ile alakalı değerlendirme yapılırken, finale kalan yarışmacılar arasında puanlama yapıldı. İlk beş kişinin ödül alacağı yarışmanın açıklanması ve ödül töreni önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan iftar programında yapılacak.