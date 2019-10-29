Gemlik Devlet Hastanesi HIMMS 6 sertifikası aldı.

Türkiye'de sayılı hastanede bulunan HIMMS 6 sertifikasına Gemlik Devlet Hastanesi de hak kazandı. Sağlık Bakanlığı ve HIMMS Cio ve Avrupa Tele - Tıp Konferans sonrasında Türkiye'de de uygulanmaya başlayan Dijital Hastane Sertifikasında, Himms 6'ya layık görülen Gemlik Devlet Hastanesi, Bursa'da bu seviyeye ulaşan ilk hastane oldu.

Konu ile alakalı personelini tebrik eden Şahmeran Çelenkoğlu, ekibi ile uyumun ve gayretli çalışmanın sertifikanın alınmasında öncelikli unsur olduğunun altını çizdi.