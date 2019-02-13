Gemlik Emniyeti hastaneye taşınıyor

Emniyet Müdürlüğü ilçedeki eski devlet hastanesi binasına taşınıyor. İl Emniyet Müdürü Osman Ak, İl Sağlık Müdürü Özcan Akan ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Ersan Aytaç arasında protokol imzalandı. Ak, “İlimiz deprem kuşağında. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü binamız bundan birkaç yıl önce deprem dayanıklılık testleri sebebiyle yıkılmıştı. Uzun süredir ilçe binamız özel mülk binasında hizmet vermekteydi. Devlet hastanemiz yeni ve güzel binaya kavuştu. İl Sağlık Müdürlüğümüz, Sağlık Bakanlığımızın da desteğiyle eski devlet hastanesinin İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polis Merkezi Amirliği olarak kullanılmak üzere emniyete verilmesi konusunda teveccüh buyurdular. Bu konuda Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın desteğiyle valiliğimizin önderliğinde protokol imzalayacağız. Devir teslimden sonra en kısa zamanda Gemlik'teki bu sıkıcı güvenlik meselesini kökten çözeceğiz” dedi.

İl Sağlık Müdürü Özcan Akan ise, “Gemlik'e yeni bir hastane binası inşa ettik. Oraya taşınınca kullandığımız eski bina boşta kaldı. Bu arada İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün binaya ihtiyacı vardı. Oturup planladık. Sağlık ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın desteğiyle boşaltılan eski binamızı emniyete devretmiş bulunuyoruz. Sağlıkla beraber emniyetin de ihtiyaçları giderilmiş oldu” diye konuştu.