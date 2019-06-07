Gemlik emniyeti sürücü seyahat karnesi dağıttı

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi Ekipleri, 'bu yolda hep birlikteyiz' sloganıyla hazırlanan sürücü seyahat karnelerinin dağıtımını yaptı.

Türkiye Cumhuriyet İçişleri Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen uygulama kapsamında yapılan karne dağıtımında sürücü seyahat karnesi broşür halinde çocuklara dağıtıldı. Çocukların seyahatte trafik kurallarına uyulması yönünde yapacağı değerlendirme sonrasında, karneyi 'twitter'dan #trafikkarnem hastagi ile @Trafikegm adresine gönderecekler. Karnelerin gönderilmesi sonrasında yapılan çekilişte 100 bisiklet dağıtılacak.

Özellikle bayram trafiğinde çocukları da dahil ederek trafik kurallarına uymayı ve kazaları önlemeyi öngören uygulama, aynı zamanda gelecek nesillere trafik bilincini ve kurallara uymanın önemini aşılamayı da hedefliyor. Karnenin arka yüzünde ise 'yayalara öncelik vermeliyiz, emniyet kemeri kullanmalıyız, trafik ışıklarına uymalıyız, cep telefonu kullanmamalıyız, hız kurallarına uymalıyız' uyarıları da yer alıyor.