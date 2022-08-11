Gemlik Gübre Fabrikası'nda zehirlenen işçilerden biri hayatını kaybetti

Bursa'da Gemlik Gübre Fabrikası'nda amonyak tankında zehirlenen 3 işçi hastanelik oldu. Hastanede tedavi altına alınan işçilerden birisi yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, fabrikada bulunan amonyak tankına girdikleri öğrenilen 3 kişi oksijen seviyesinin düşmesi sonrası zehirlendi. Zehirlenenlerden Halil İbrahim Aytaç ve Zafer Yıldırım'ın tedavileri sürerken, Muhammet Yün isimli bir işçi hayatını kaybetti.

İş kazasıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.