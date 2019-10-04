Gemlik Gübre Sahası Endüstri Bölgesi oldu

Gemlik Gübre Sanayi Anonim Şirketi'ne ait 76,4 hektarlık alanın da Bursa Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesine karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazetede yayınlanan karar ile Gemlik Gübre'ye ait 76.4 hektarlık alan özel bölge ilan edildi. Karar ile ayrıca, İstanbul, Adana ve Bursa'da belirlenen alanlar, bazı şirketlere ait özel endüstri bölgesi ilan edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, İstanbul'un Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde bulunan yaklaşık 18.2 hektarlık alan Baykar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Özel Endüstri Bölgesi ilan edildi.

Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki yaklaşık 84,9 hektarlık alanın ise EMBA Elektrik Üretim Anonim Şirketi Adana Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki yaklaşık 31,3 hektarlık alan MAN Türkiye Anonim Şirketine münferit yatırım yeri olarak tahsis edildi. Karar kapsamında söz konusu yatırımcı tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacak tutar da sabit yatırım tutarının binde biri olarak belirlendi.