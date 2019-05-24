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Gemlik Gübre ve Yılport Gemport'tan halk iftarı

Gemlik’te Yıldırım Holding bünyesinde kurulu bulunan Gemlik Gübre Fabrikası ve Yılport Gemport Limancılık tarafından halka açık iftar programı gerçekleştirildi.

Gemlik'te Yıldırım Holding bünyesinde kurulu bulunan Gemlik Gübre Fabrikası ve Yılport Gemport Limancılık tarafından halka açık iftar programı gerçekleştirildi.


15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen halk iftarına vatandaşlar zaman zaman yağan yağmura rağmen büyük ilgi gösterdiler. İftar yemeğinde Gemlik Gübre ve Yılport Gemport yöneticileri davetlilerle ve vatandaşlarla teker teker ilgilendi.


İftar yemeğinde İş adamı Ali Rıza Yıldırım'ın ev sahipliğinde Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Ticaret ve Sanayi odası başkanı Paşa Ağdemir, Ak Parti ilçe başkanı Yaşar İslam, CHP ilçe başkanı Cemil Acar, MHP ilçe başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, Sivil toplum kuruluşu ve daire müdürlerinin de katıldığı iftar yemeğinde musuki dinletisi de sunuldu.


Yıldırım Holding Kamu ve Kurumsal ilişkiler koordinatörü Dr.Harun Özmaden iftar organizasyonlarının geleneksel olarak her yıl düzenlenmeye devam edeceğini belirterek, organizasyona katılan herkese teşekkür ediyoruz dedi.

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