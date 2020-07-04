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Gemlik Gümrük Müdürlüğü 'Tütünsüz Kurum' seçildi

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nün "Tütünsüz Kurum" olarak seçilmesi nedeniyle tören düzenlendi.

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Gemlik Gümrük Müdürlüğü'nün "Tütünsüz Kurum" olarak seçilmesi nedeniyle tören düzenlendi.


Düzenlenen törene Bursa Valisi Yakup Canbolat, Gemlik Kaymakamı Yaşar Dönmez, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir ile çok sayıda davetli katıldı. Gemlik Gümrük Müdürü Muammer Ünal'ın ev sahipliğini yaptığı programda 'Tütünsüz Kurum' sertifikası ile alakalı bilgilendirmeler yapıldı.


Tören, Bursa Valiliği tarafından verilen ‘Tütünsüz Kurum Sertifikası' kapsamında, Müdürlükte çalışan görevli personelden tütün alışkanlığını bırakan personel için, personel isimlerinin kütüğe çakılması ile son buldu.


Tütünsüz Kurum Projesi Bursa ilinde faaliyet gösteren kurumlarda uygulanmak üzere İl Tütün Kontrol Kurulunun 11 Eylül 2014 kurul kararı ile İl Sağlık Müdürlüğünün Ruh Sağlığı Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi tarafından başlatıldı. Proje ile kurumlarda, tütün ve tütün ürünlerinin zararları hakkında farkındalık oluşturmak, insanları pasif tütün dumanı etkileniminden korumak, tütün ürünleri kullanımına yeni başlayışları engellemek ve tütün bağımlılığından kurtulmak isteyenleri desteklemek amaçlanıyor.

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