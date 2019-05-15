Gemlik Kaymakamlığı'ndan Açık Kapı Projesi

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ''Açık Kapı'' projesi, Gemlik Kaymakamlığı'nda da faaliyete geçti.

Yapılan açıklamada, ''İçişleri Bakanlığımız tarafından Kaymakamlığımız bünyesinde başlatılan kamu hizmetlerine kolay erişimin sağlanması, vatandaş başvurularının hiçbir boşluğa ve aksaklığa meydan vermeden hızlı bir şekilde sonuçlandırılması, kamu hizmetlerinin sunumunda memnuniyetin artırılması amacıyla Açık Kapı Projesi (Milletin Kapısı) faaliyete geçmiştir'' denildi.

Kaymakamlık girişinde bulunan ve 3 personelin görev yapacağı 'Açık Kapı Projesi' ile alakalı değerlendirme yapan Gemlik Kaymakamı Kemal İnan, ''Vatandaşlarımız bundan sonra, belediye, milli eğitim ile alakalı başvurularını Açık Kapıya yapabilirler. Başvurular yedi iş günü içinde değerlendirilecektir. Tüm kurumlarda açık kapı sorumluları bulunacak. Dilekçe verip, cevap verilmemesi sorunu oluşmayacak. Umarım bu sistem hayırlı olur, en iyi şekilde de sonuç alırız'' dedi.