Gemlik Kent Konseyi'nden madde bağımlılığı ile mücadele çağrısı

“Çocuklarınızı sevin ve onlara sevginizin koşulsuz olduğunu gösterin” diyen Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya, “çünkü sevgiyle büyüyen çocuklar hoşgörülü olurlar, barışçı olurlar ama bağımlı olmazlar, kavgacı olmazlar” dedi.

Gemlik Kent Konseyi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

“Uluslararası ölçekte insanlığın geleceğini kemiren bir hastalığa dikkat çekmek istiyoruz. Sözde gizli ama özde gözümüzün önünde narkodolarlar istiflenirken gençler eriyip gidiyor. Madde bağımlısı bireyleri emperyalistlerin hedeflerine ulaşmasını sağlayan en başat etkendir. Çünkü o durumdaki birey özgürlüğünü yitiriyor. Özgüveni azalıyor. Kendini kontrol edemiyor. İdeallerini kaybediyor. Daha da acısı insani ilişkileri giderek kesiliyor ve yalnızlaşıyor. Öyle bir musibet ki birileri çok para kazanarak güçlensinler ve egemenliklerini sürdürsünler diye toplumlar feda ediliyor. Her ne kadar 26 Haziran Uluslar Arası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü olarak belirlenmiş ise de jandarmamız, polisimiz, belediyeler, sivil toplum örgütleri, aileler, eğitimciler uyuşturucu ile sürekli mücadele ediyor. Ancak başarılı mıyız? Yorum katmadan söylemek gerekirse; Şu an sadece Türkiye'de iyimser tahminle 4-7 milyon arasında değişik düzeylerde madde bağımlısı var. Sayılarla ifade edildiğinde sorun çok büyük. Çözüm zor da olsa zorlu süreçlerden de geçse tabi ki varAma en önce yan yana gelebilmek şart. Bu anlamda devletlerin önleyici ve bilgilendirici rolüne ek olarak, stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanmasında STK'ların ve kamu kurumlarının işbirliği oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle mücadelede özellikle kamu STK işbirliğini de içine alacak şekilde, radikal mücadele yöntemleri kaçınılmaz hale gelmiştir. Asıl yapılması gereken uyuşturucu kaynaklarının kurutulmasıdır. Uzmanlar arzla mücadelede başarılı olunamadığını, o nedenle de, taleple mücadeleye ağırlık verilmesini gerektiğini ifade ediyor. Sosyal, hukuksal, psikolojik, ekonomik tüm argümanlarla insanların madde kullanmasının mutlaka önlenmesi gerekiyor. Bu mücadelede başarılı olmanın yolu özel sektör, medya, üniversiteler, kamu ve sivil toplum örgütlerinin sonuç odaklı işbirliğinden geçiyor. Ama her şeyden önce Sevgi sevgi sevgi”