İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gemlik Körfezi'nde plankton temizliği başladı

Gemlik Körfezi’nde 3 aydır devam eden müsilaj ve plankton patlaması kaynaklı kirliliğin temizlenmesine başlandı.

Gemlik Körfezi'nde 3 aydır devam eden müsilaj ve plankton patlaması kaynaklı kirliliğin temizlenmesine başlandı.


Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan tarafından bir süredir çözüm aranan kirliliğin temizlenmesi için kiralanan teknelerle temizlik başladı. Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Serintürk ve Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Dedetürk ile birlikte çalışmaları inceleyen Başkan Sertaslan, “Denizimizin temiz kalması ve bu sorunun bir an önce ortadan kaldırılması için çalışmalarımız aralıksız sürecek” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.