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Gemlik körfezinde tekne operasyonu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde balıkçı barınağında resmî yükümlülüklerini yerine getirmeyen yat ve tekneler marinadan çekilerek yed-i emin otoparkına götürüldü.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde balıkçı barınağında resmî yükümlülüklerini yerine getirmeyen yat ve tekneler marinadan çekilerek yed-i emin otoparkına götürüldü.


Gemlik Kaymakamlığı kararıyla uzun yıllardır evrak ve ruhsat eksikleri olmasına rağmen Kurşunlu balıkçı barınağına bağlanan yat ve teknelere tebligat yapıldı. 15 gün önce yapılan tebligat sonrasında yat ve teknelerin çekilmesinden bir hafta önce de sahiplerinin arandığı belirtildi. İhtarlara rağmen sonuç alınamayan yat ve tekneler ise vinç vasıtasıyla kaldırılarak tırlara yüklendi. Tekneler tırlarla yedi- emin otoparklarına çekildi.


Gemlik sahillerinde barınak ve marina bölgelerinin dışında bulunan sahipsiz ve ruhsatsız teknelerin de önümüzdeki günlerde çekileceği ve sahillerin halkın istifadesine uygun hale getirileceği belirtildi.

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