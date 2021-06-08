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Gemlik körfezindeki müsilaj istilası vatandaş kamerasında

Bursa’nın Marmara denizine kıyısı olan Gemlik ilçesinde denizde biriken müsilaj tabakası vatandaş kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Marmara denizine kıyısı olan Gemlik ilçesinde denizde biriken müsilaj tabakası vatandaş kamerasına yansıdı.


Körfez çevresindeki Kumla, Kurşunlu, Gemsaz ve Kusmaz sahiline dalgaların getirdiği müsilaj yığınları vatandaşları korkuttu. Uzun zamandır Gemlik körfezinde etkisini gösteren salyalar, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Hızlandırılmış şekilde çekilen video, müsilajın boyutlarını gözler önüne serdi.

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