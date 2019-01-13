Gemlik Kumla'da Cinayet

Gemlik'in yazlık mahallelerinden Küçük Kumla'da 23 yaşındaki genç tabancayla vuruldu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç hastanede yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, Bursa'nın Gemlik İlçe'si Küçük Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Aslan caddesinde bulunan bir büfede meydana gelen olayda 23 yaşındaki Ahmet Can Yaşlı tabanca ile vuruldu. Olay yerine çağrılan 112 acil ambulansı ile Gemlik Devlet Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan Yaşlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İlçe emniyet müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri olaya karıştıkları öne sürülen büfe işletmecisi Ramiz S. (47) ve Kerim A.'yı(43) gözaltına aldı. Zanlılarla birlikte 2 tabancaya da el konuldu.

Cinayete kurban giden Ahmet Can Yaşlı'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Gemlik Hastane morgundan Bursa Adli Tıp kurumuna kesin ölüm nedeninin tespiti için gönderilirken, polis ekipleri cinayetle alakalı geniş soruşturma başlattı.

Zanlıların gün içinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.